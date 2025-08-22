Dionigi: “Siamo consci delle potenzialità del Palermo. Inzaghi è un amico”

Parla Davide Dionigi. L’allenatore della Reggiana ha parlato durante la conferenza stampa pre partita della gara d’esordio in Serie B contro il Palermo.

“Giocare subito contro il Palermo è un bene – afferma Dionigi -. Siamo consci della rosa che ha il Palermo, delle potenzialità e dello stadio che hanno. E’ una partita bellissima da giocarci, sarà l’esordio per alcuni ragazzi difronte a 30 mila spettatori. Sarà anche un test caratteriale. C’è da metterci corsa, intensità e cattiveria”.

Su Inzaghi: “È un amico, abbiamo giocato insieme nelle varie Nazionali, lui è stato un attaccante sicuramente più forte di me. Domani siamo avversari, sarà sempre un piacere vederlo, poi però domani si gioca”.





“Contropiede? Ogni partita è diversa, dobbiamo tenere sempre presente la forza dell’avversario. Non significa che se il Palermo vale 4 volte noi dobbiamo aspettarli. Abbiamo preparato una partita dall’attenzione altissima, poi vedremo il sistema di gioco che utilizzeremo”.

