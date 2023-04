MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Lutto improvviso nel mondo del calcio italiano. É morto Domenico “Mimmo” Cecere, ex portiere di Avellino e Messina (e ad inizio carriera anche a Palermo), originario di Caserta. Cecere – che era rimasto molto legato con le sue ex squadre – si è spento all’età di 50 anni.

A riportare la notizia della sua morte è la Gazzetta del Sud, che riferisce di un infarto sopraggiunto mentre si trovava a casa dei genitori, a Carinola (in provincia di Caserta). I tentativi di soccorso sono stati vani. La notizia è arrivata rapidamente anche allo stadio “Franco Scoglio”, dove si gioca Messina – Foggia: durante il match è stato eseguito un coro in sua memoria.

In carriera vanta una promozione conquistata in Serie C con il Messina nel 2011, ma anche due promozioni in Serie B con la maglia dell’Avellino (nelle stagioni 2002-2003 e 2004-2005). Fece parte della rosa del Palermo nell’annata 92-93, l’annata della promozione in Serie B e della vittoria della Coppa Italia Serie C.

FOTO – SPORTCHANNEL214