Palermo, presentata la rosa per la stagione 2025/26: che ovazione per Inzaghi / FOTO – VIDEO

Il nuovo Palermo si presenta per la prima volta al “Barbera” inaugurando così la stagione 2025/26 e quale occasione migliore per farlo se non l’amichevole contro il Manchester City.

Il club rosanero ha organizzato la presentazione della squadra nel pre partita dell’Anglo-Palermitan Trophy, sfruttando la presenza di circa 35 mila spettatori all’interno dello stadio. Circa un’ora prima l’inizio dell’incontro, i giocatori, lo staff e l’allenatore Inzaghi sono stati chiamati a uno a uno a centrocampo accolti dall’ovazione dei tifosi.

Protagonista assoluto Pippo Inzaghi: il suo nome è stato chiamato per ultimo e a lui è stato riservato l’urlo più rumoroso da parte di tutto lo stadio.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

LEGGI ANCHE

PALERMO – MANCHESTER CITY, IL REGOLAMENTO

GUARDIOLA E LO STAFF DEL CITY AL SANTUARIO DI SANTA ROSALIA