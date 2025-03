Serie C girone C, 30a giornata: Messina, Catania e Trapani in campo alle 15

Dopo i recenti guai e penalizzazioni si torna in campo nel Girone C di Serie C con il Messina che ospita l’Avellino. Catania in trasferta a Latina, Trapani che accoglie il Monopoli.

IL PROGRAMMA

Sabato 8 marzo 2025

Messina – Avellino: ore 15.00





Latina – Catania: ore 15.00

Trapani – Monopoli: ore 15.00

Juventus U23 – Altamura: ore 17.30

Potenza – Cavese: ore 17.30

Domenica 9 marzo 2025

Foggia – Sorrento: ore 15.00

Picerno – Cerignola: ore 15.00

Crotone – Giugliano: ore 17.30

Casertana – Benevento: ore 19.30