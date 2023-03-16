16/03/2023 08:19 News
La Fiorentina è ai quarti di finale di Conference League: battuto anche in Turchia il Sivasspor. La Lazio di Sarri cerca l’impresa in casa dell’AZ Alkmaar.
LE PARTITE
Mercoledì 15 marzo
Basaksehir – Gent (and. 1 – 1): FINALE 1 – 4 | QUALIFICATA GENT
Giovedì 16 marzo
Djurgarden – Lech (and. 0 – 2): FINALE 0 – 3 | QUALIFICATA LECH
Sivasspor – Fiorentina (and. 0 – 1): FINALE 1 – 4 | QUALIFICATA FIORENTINA
Slovan Bratislava – Basilea (and. 2 – 2): ore 18.45
AZ Alkmaar – Lazio (and. 2 – 1): ore 21.00
Nizza- Tiraspol (and. 1 – 0): ore 21.00
Villareal – Anderlecht (and. 1 – 1): ore 21.00
West Ham – AEK Larnaca (and. 2 – 0): ore 21.00
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