Allegri: “Malumore dei tifosi? Non faccio il politico, faccio l’allenatore”

Non è un momento facile per la Juventus. I bianconeri non vincono dal 25 febbraio e non riescono a reagire, come testimonia lo scialbo pareggio casalingo contro il Genoa. ‘Monta’, quindi, il malumore, soprattutto nei confronti di Massimiliano Allegri.

Allegri, intervistato per Sky Sport dopo il pari col Genoa, ha così commentato il malumore dei tifosi: “Io non faccio il politico, faccio l’allenatore – afferma – . I risultati non arrivano? Ma scusate, siamo comunque terzi. Io non devo andare dietro al pubblico, cerco solo di fare il meglio per la squadra”.

Sulla partita, invece, afferma: “Avevamo l’obbligo di vincere e siamo stati un po’ troppo bloccati, ma per me abbiamo fatto un buon secondo tempo, con buoni passaggi e senza concedere tiri in porta. Dobbiamo ripartire dopo la sosta, non è un momento facile ma la prestazione è stata migliore delle ultime”.

