Athletic Palermo, Mazzotta: “Promozione in D è una soddisfazione grandissima. Anche i rosanero possono farcela”

Parla Antonio Mazzotta. Ospite della trasmissione Rosaenero Web&Tv, il calciatore dell’Athletic Club Palermo ha parlato della promozione in Serie D raggiunta alla penultima giornata di campionato, commentando anche la stagione del Palermo in Serie B.

Sulla promozione in Serie D: “E’ una soddisfazione grandissima, un po’ di campionati li ho vinti, manca solo la D, speriamo di vincerla. Spingiamo al massimo insieme alla dirigenza da inizio anno”.

Sulla scelta di stravolgere la sua carriera: “Andare in Eccellenza non è stata una scelta facile, all’inizio ero svincolato, mi erano arrivate delle richieste dalla C ma non volevo lottare per la salvezza, preferivo sposare un progetto di una società ambiziosa come quella dell’Athletic Club Palermo. Il mio sogno adesso è tornare nel professionismo. Già dall’Eccellenza alla Serie D è un salto enorme, ma confermando lo stesso gruppo e aggiungendo qualche pedina si può fare bene”.





“Parliamo nello spogliatoio del Palermo da mesi – afferma Mazzotta sui rosanero -, se si riesce a ricompattare l’ambiente io ancora credo nella vittoria dei playoff. Penso che il Palermo abbia qualcosa in più, l’attacco è il più forte della Serie B. Sono fiducioso. Difficoltà? Allenatore nuovo, giocatori nuovi, schemi nuovi, ci vuole tempo. Quando ho vinto il campionato a Crotone dalla B alla A, l’anno prima stavano per retrocedere ma decisero di confermare l’allenatore e acquistare due/tre pedine”.

LEGGI ANCHE

ROSAENERO WEB&TV, LA PUNTATA DEL 7 APRILE