Finale Copa del Rey: Barcellona – Real Madrid. C’è la diretta in chiaro, il link per vederla in diretta tv e streaming

Il Barcellona affronta il Real Madrid nella finale di Copa del Rey. Calcio d’inizio alle ore 22 (orario italiano) di oggi, sabato 26 aprile. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

Il match sarà visibile in diretta in chiaro in Italia sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio (titolare dei diritti tv della Copa del Rey nel nostro Paese). —> (QUI IL LINK)