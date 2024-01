Battistella: “Felice per il gol, ma era meglio fare punti”

Parla Thomas Battistella. Il calciatore del Modena ha parlato ai microfoni del club gialloblu della sconfitta subita in casa del Palermo.

“Sono felice per il primo gol con questa maglia – afferma Battistella -, anche se sicuramente avrei preferito portare a casa punti. E’ un momento nel quale gli episodi non sono dalla nostra parte, non è facile, ma l’unica cosa che ora possiamo fare è continuare a lavorare forte in settiamana, come già stiamo facendo. Ora pensiamo al Parma, sarà tosta ma lo affronteremo senza paura“.