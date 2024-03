Braida: “Palermo, bisogna sognare. Serie A? Le possibilità ci sono”

Parla Ariedo Braida. Il dirigente è stato premiato per la sua carriera durante la Palermo Football Conference e ha risposto anche ad alcune domande inerenti al Palermo.

“Questa città mi ha sempre dato gioie – afferma -, quando sono arrivato la squadra era in Serie B e non siamo riusciti a salire in Serie A proprio all’ultima giornata. Sto seguendo il Palermo attualmente, mi piace, è una buona squadra, ma manca qualcosa per fare il salto di qualità. Amo Palermo, qui ho tanti amici”.

“Le possibilità ci sono, il Palermo sta dimostrando di valere il posto e anche una classifica migliore. Bisogna sognare e fare il possibile per andare in Serie A”.