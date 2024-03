Brescia, i convocati di Maran per il match contro il Palermo

Il Brescia comunica la lista dei convocati per il match contro il Palermo: sono 22 gli uomini che Maran avrà a disposizione per la partita valida per la 28a giornata. Assenti Andrenacci, Lezzerini e Fogliata.

I CONVOCATI

Portieri

Cortese Simone, Avella Michele

Difensori

Huard Matthieu, Fares Mohamed, Mangraviti Massimiliano, Cistana Andrea, Cartano Raffaele, Jallow Alexander, Dickmann Lorenzo, Adorni Davide, Papetti Andrea

Centrocampisti

Paghera Fabrizio, Bjarnason Birkir, Galazzi Nicolas, Bisoli Dimitri, Bertagnoli Massimo, Besaggio Michele

Attaccanti

Bianchi Flavio Jr, Moncini Gabriele, Olzer Giacomo, Borrelli Gennaro, Ferro Matteo