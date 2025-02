Candela: “C’era la possibilità di andare a Palermo, ma non si è concretizzata”

“Per quanto riguarda me si, c’è stata la possibilità. Ma non si è concretizzata e ora sono felice in Liga”. Lo spiega Antonio Candela, durante quest’ultimo calciomercato accostato fortemente al Palermo che lo avrebbe accolto al posto di Diakité attraverso uno scambio col Venezia.

L’affare, però, non è stato concluso e il terzino è approdato al Valladolid.”Mi è stata presentata questa opportunità – racconta in esclusiva a Tuttomercatoweb -. Avevo voglia di rimettermi in gioco e misurarmi in un contesto nuovo”.

Poi, le considerazioni sul passaggio in rosanero dell’ex compagno Pohjanpalo. “Va via da Venezia una figura importante che ha rappresentato la squadra in questi anni. Se l’aspettavano in pochi”.