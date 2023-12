Catania, Mazzota verso l’addio: c’è il Catanzaro sul difensore ex Palermo

Antonio Mazzotta sarebbe pronto a lasciare il Catania. Il difensore ex Palermo e Bari non farebbe più parte del progetto rossazzurro e su di lui ci sarebbero molti club di C.

Tra tutti sembrerebbe essere in vantaggio il Catanzaro che ha messo il calciatore nel mirino per rinforzare la fascia sinistra. Inizialmente Mazzotta era stato spesso utilizzato in stagione per poi andare via via uscendo dai ranghi principali etnei, soprattutto dopo l’arrivo di Lucarelli.

Col tecnico ex Ternana il difensore ha ottenuto 196 minuti nelle ultime sei gare e tre panchine, prima di fermarsi per un problema muscolare saltando l’ultimo match vinto col Benevento.