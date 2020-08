Il direttore dell’area sportiva del Catania, Maurizio Pellegrino, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la figura dell’allenatore in vista della prossima stagione. Il principale indiziato rimane Giuseppe Raffaele.

“Raffaele? Aspetto notizie – dice in un’intervista per La Sicilia – . Nomi alternativi? Conosco bene Brevi ed è un ottimo tecnico. Ma c’è solo un interesse verso Raffaele. Affronteremo idee e progetti quando e se… (Raffaele si libererà dal Potenza, ndr)”.





Pellegrino parla anche dell’inserimento della figura di un direttore sportivo: “Ogni passo con tempi e modi giusti. Prima bisogna organizzare la base dell’attività senza affollamento. Tra un mese aggiungeremo anche questo profilo“.

E sul possibile rinnovo di una colonna come Biagianti, dice: “Abbiamo parlato, io e lui sappiamo quale sarà la soluzione. Rappresenta la maglia e per me è importante“.

LEGGI ANCHE

CATANIA, ATTESA PER RAFFAELE