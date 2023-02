MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Tocca di nuovo alla Fiorentina, questa volta in casa, contro il Braga: all’andata i Viola si sono imposti con un roboante 4 a 0. C’è anche la Lazio in trasferta a Cluj dopo la vittoria ottenuta in inferiorità numerica.

LE PARTITE

Anderlecht – Ludogorets: ore 18.45

Cluj – Lazio: ore 18.45

Dnipro – AEK Larnaca: ore 18.45

Partizan – S. Tiraspol: ore 18.45

Basilea – Trabzonspor: ore 21.00

Fiorentina – Braga: ore 21.00

Gent – Qarabag: ore 21.00

Lech – Bodo/Glimt: ore 21.00