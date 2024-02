Coppa Italia Serie D, semifinale andata: il Trapani vince in casa dell’Imolese

Il Trapani vince la semifinale d’andata della Coppa Italia Serie D in casa dell’Imolese mettendo quasi un’ipoteca sulla semifinale visto il ritorno che si giocherà al Provinciale il 13 marzo.

La solita vittoria nei minuti di recupero per il club granata, che era passato in vantaggio al 21′ con Balla, aveva poi subito il pareggio al 74′ per infine vincere addirittura al 97′ con il gol di Bolcano. Il risultato finale è di 1 – 2.

Nell’altra semifinale la Varesina ha pareggiato contro il Follonica Gavorrano per 2 – 2.