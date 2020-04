Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, interviene in conferenza stampa per comunicare i dati relativi all’emergenza Coronavirus aggiornati a giorno 8 aprile.

Ecco il quadro:

• Casi attuali: 98.273 (+1.396, +1,4%)

• Deceduti: 18.849 (+570, +3,1%)

• Dimessi/Guariti: 30.455 (+1.985, +7,0%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.497 (-108, -3,0%)

Totale casi: 147.577 (+3.951, +2,8%); tamponi complessivi: 906.864

Questo il dato dei malati regione per regione: 29.530 in Lombardia (456 in più rispetto a ieri), 13.350 in Emilia-Romagna (+92), 10.647 in Veneto (+198), 11.576 in Piemonte (+240), 3.316 nelle Marche (-85), 5.822 in Toscana (+119), 3.301 in Liguria (+48), 3.633 nel Lazio (+101), 2.963 in Campania (+90), 1.398 in Friuli Venezia Giulia (+8), 1.994 in Trentino (+16), 1.317 in provincia di Bolzano (+2), 2.336 in Puglia (+35), 1.967 in Sicilia (+25), 1.635 in Abruzzo (+69), 752 in Umbria (-40), 602 in Valle d’Aosta (-7), 876 in Sardegna (+0), 786 in Calabria (+21), 193 in Molise (+4), 279 in Basilicata (+4).

Questi, invece, quelli dei deceduti: 10.238 in Lombardia (+216), 2.397 in Emilia-Romagna (+81), 793 in Veneto (+37), 1.532 in Piemonte (+78), 682 nelle Marche (+13), 454 in Toscana (+46), 709 in Liguria (+27), 231 in Campania (+4), 263 nel Lazio (+10), 179 in Friuli Venezia Giulia (+8), 238 in Puglia (+13), 191 in provincia di Bolzano (+4), 148 in Sicilia (+10), 198 in Abruzzo (+4), 52 in Umbria (+1), 107 in Valle d’Aosta (+2), 275 in Trentino (+7), 65 in Calabria (+4), 69 in Sardegna (+5), 13 in Molise (+0), 15 in Basilicata (+0).

