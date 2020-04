Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha fornito in conferenza stampa gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e il bollettino nazionale del 2 aprile.

Il dato dei casi attualmente positivi arriva a 83.049 (+2.477 rispetto a ieri): rispetto a ieri si registrano 760 morti in più e 1.431 persone guarite o dimesse in più. I tamponi complessivi sin qui realizzati sono 581.232, dei quali oltre 308mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Oltre a commentare i dati, Borrelli è intervenuto sull’ipotesi di test sierologici per individuare i soggetti già dotati di anticorpi: “La scienza sta discutendo a riguardo; domani in conferenza l’Istituto superiore potrebbe dare maggiori indicazioni. Attendiamo semplicemente una risposta chiara. Fase 2 a maggio? Me lo auguro, fermo restando tutte le cautele da mantenere per evitare una nuova fase peggiorativa. Se sono ottimista? Preferisco essere realista e non instillare facile ottimismo”.

I dati:

• Casi attuali: 83.049 (+2.477)

• Deceduti: 13.915 (+760)

• Dimessi/Guariti: 18.278 (+1.431)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 4.053 (+18)

Totale casi: 115.242 (+4.668, +4,2%)

