Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, domenica 12 dicembre 2021, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI

Attuali positivi: 16.018 (+714)

Deceduti: 7.282 (+6)*

Dimessi/guariti: 310.526 (+308)

Ricoverati totali: 435 (+35)

Ricoverati in terapia intensiva: 48 (+4)

Totale casi: 333.826 (+1.028)

Tamponi: 7.732.864 (+21.717)

Nota: i decessi riportati si riferiscono ai seguenti giorni: n.1 all’11 dicembre; n.5 al 10 dicembre

I DATI NAZIONALI

• Attualmente positivi: 284.877 • Deceduti: 134.831 (+66) • Dimessi/Guariti: 4.805.809 (+8.151) • Ricoverati: 7.526 (+169) • di cui in TI: 829 (+11) • Tamponi: 125.992.518 (+501.815) Totale casi: 5.225.517 (+19.215, +0,37%)

