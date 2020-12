Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi martedì 15 dicembre, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI





Attuali positivi: 35.969 (+128)

Deceduti: 2.030 (+31)

Dimessi/guariti: 42.192 (+928)

–

Ricoverati totali: 1.410 (-16)

Ricoverati in terapia intensiva: 185 (-4)

–

Totale casi: 80.191 (+1.087)

Tamponi: 1.098.601 (+9.086)

