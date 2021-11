MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, domenica 28 novembre 2021, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI

Attuali positivi: 11.847 (+471)

Deceduti: 7.191 (+4)

Dimessi/guariti: 304.080 (+302)

Ricoverati totali: 359 (-8)

Ricoverati in terapia intensiva: 45 (/)

Totale casi: 323.118 (+777)

Tamponi: 7.382.802 (+24.785)

Nota: i decessi riportati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 27 novembre (3), 26 novembre (1)

I DATI NAZIONALI

• Attualmente positivi: 186.443

• Deceduti: 133.674 (+47)

• Dimessi/Guariti: 4.687.701 (+5.383)

• Ricoverati: 5.602 (+152)

• di cui in Terapia Intensiva: 638 (+14)

• Tamponi: 118.335.763 (+512.592)

Totale casi: 5.007.818 (+12.932, +0,26%)

LEGGI ANCHE

I DATI DEL 27 NOVEMBRE