Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, sabato 6 novembre, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI

Attuali positivi: 7.572 (-67)

Deceduti: 7.046 (+4)*

Dimessi/guariti: 295.828 (+364)

Ricoverati totali: 367 (+17)

Ricoverati in terapia intensiva: 43 (+4)

Totale casi: 310.446 (+301)

Tamponi: (+21.104)

*Nota – La Regione Sicilia dichiara che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai seguenti giorni: (n.1) 05/11/2021 – (n.2) o4/11/2021 – (n.1) 27/10/2021

I DATI NAZIONALI

• Attualmente positivi: 93.693

• Deceduti: 132.365 (+31)

• Dimessi/Guariti: 4.576.167 (+3.392)

• Ricoverati: 3.565 (+46)

• di cui in Terapia Intensiva: 392 (-3)

• Tamponi: 106.904.353 (+491.962)

Totale casi: 4.802.225 (+6.764, +0,14%)