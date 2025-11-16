CorSport - "Palermo, Inzaghi studia correttivi" ​​

Il Corriere dello Sport le definisce “le prove di Pippo Inzaghi“. Già concentrato mentalmente sulla sfida esterna contro l’Entella, in programma il 22 novembre, il tecnico rosanero sta elaborando un piano anti-crisi. Sta analizzando le strategie per rilanciare una squadra determinata a ripartire e a imprimere nuovi stimoli alla classifica. Ieri mattina, ad esempio, il Palermo ha svolto a porte chiuse un test con la Primavera presso il centro sportivo di Torretta; da questo confronto è emerso che Inzaghi, deciso a invertire la tendenza negativa, è pronto a intervenire. Sono previste novità tattiche? È ancora prematuro esprimersi con certezza, ma l’allenatore piacentino ha comunque fornito ieri un segnale importante.

Nel secondo tempo dell’amichevole – vinta dalla prima squadra con il punteggio di 11-1 – i rosanero sono scesi in campo con una difesa a quattro. Questo dato va rilevato pur tenendo conto del contesto del test, durante il quale mancavano alcuni elementi come Bereszynski, impegnato con la nazionale polacca, pertanto va interpretato con cautela. Fin dal ritiro estivo la squadra ha lavorato principalmente con una difesa a tre ed è difficile immaginare che un cambio di modulo – che richiede peraltro un adeguato periodo di adattamento – possa rappresentare la soluzione definitiva ai problemi attuali.

Tuttavia, è presente un cartello “lavori in corso” e il segnale emerso ieri, con una linea difensiva a quattro elementi composta specificamente da Diakité e Augello come terzini e Peda e Ceccaroni come centrali, non deve essere sottovalutato. Risultano inoltre interessanti le novità introdotte nella linea mediana. Il modulo adottato si avvicinava a un 4-4-2, con Segre e Ranocchia (che sarà assente nella sfida di Chiavari per squalifica) a centrocampo centrale, mentre Palumbo e Vasic occupavano le fasce laterali. Tuttavia, gli esterni erano tali solo sulla carta, poiché soprattutto il centrocampista napoletano si muoveva liberamente senza fornire punti di riferimento agli avversari, con l’obiettivo di conferire imprevedibilità alla manovra offensiva.





