CorSport - "Palermo, tutti titolari. Panchina uomo in più" ​​

A Bari la partita è stata decisa da due gol segnati nell’ultimo quarto d’ora, entrambi realizzati da giocatori subentrati, come accaduto a Bolzano quando l’ingresso di Palumbo aveva portato al raddoppio.

Superato anche il tabù del venerdì: lo scorso anno il Palermo, su cinque anticipi del venerdì, ne aveva persi quattro, inclusi quelli casalinghi contro Pisa e Cremonese. Lo riporta il Corriere dello Sport.

L’equilibrio difensivo rappresenta il marchio distintivo di Inzaghi, che sta trasmettendo alla squadra la convinzione che i valori tecnici da soli non siano sufficienti per affermarsi in un campionato impegnativo come la Serie B.







È fondamentale non cedere mai terreno in ogni situazione e vincere i duelli individuali – come ha dimostrato Le Douaron in occasione del primo gol -, questa è la strategia decisiva. Anche venerdì la squadra ha effettuato 24 tiri in porta, con molti giocatori diversi impiegati, esercitando una pressione costante sull’avversario che alla fine produce risultati concreti.

Particolarmente apprezzabile è stato l’equilibrio mostrato per tutta la durata della gara, sicuramente favorito dagli innesti di esperienza soprattutto nel reparto difensivo, grazie ai quali si concede molto meno agli avversari: il Bari ha creato occasioni ma Joronen è stato praticamente mai seriamente impegnato.

Il portiere ex Venezia, acquistato a stagione in corso dopo gli infortuni di Gomis e Bardi, resta imbattuto; nelle cinque gare ufficiali disputate finora dal Palermo – compresa la Coppa Italia – i rosa hanno subito soltanto un gol, quello di Tavson viziato da una deviazione di Bani.