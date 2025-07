Dalla D col Palermo al Napoli, Lucca è pronto a firmare con i Campioni d’Italia

Lorenzo Lucca potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Napoli. E’ infatti notizia dell’ultim’ora che il club partenopeo, fresco vincitore dello Scudetto, ha raggiunto l’accordo con l’Udinese per l’acquisto del giovane centravanti. La trattativa, riporta Sky Sport, si sta chiudendo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni.

Lucca, classe 2000 nato a Moncalieri, ha costruito la sua carriera passo dopo passo, partendo dal Palermo, prima in Serie D e poi in Serie C. Con i rosanero si è ben presto fatto notare, attirando l’attenzione di diversi club di categorie superiori. Nel 2022 è diventando il primo italiano della storia dell’Ajax, mentre da ormai un paio di stagioni gioca con l’Udinese.

Grazie alle sue prestazioni convincenti con l’Udinese Lucca ha esordito con la maglia della Nazionale il 14 ottobre 2023, in occasione della sfida di qualificazione a Euro 2024 contro Malta.