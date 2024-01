Di Mariano: “Possiamo arrivare ancora in alto. Ci dobbiamo credere”

“La classifica? Si guarda da metà marzo in poi, in questo momento ci sono tante squadre ravvicinate, noi possiamo arrivare ancora in alto, ci dobbiamo credere”. Parole di Francesco Di Mariano, intervistato dal Palermo due giorni dopo il match pareggiato contro il Catanzaro.

“Contro il Catanzaro è stata una partita difficile contro una squadra che gioca benissimo a calcio e con cui sono andate in difficoltà molte squadre – afferma Di Mariano -. Siamo stati una squadra coesa e l’abbiamo affrontata nel miglior modo possibile. Ci rimane il rammarico di non aver portato a casa i tre punti, adesso pensiamo al Bari”.

“L’assist per Segre non è tanto importante per me quanto per la squadra. Quello che mi interessa è aiutare con le mie giocate, non importa quanti minuti stia in campo. La squadra può fare bene con me o senza di me. L’assist mi rende felice ma avrei preferito vincere”.

Sulla prossima partita: “Bari sconfitto contro la Reggiana? A noi non deve importare nulla, non avranno perso certezze, anzi verranno più agguerriti. In casa dobbiamo continuare così, come abbiamo fatto nelle ultime partite. Il campionato è equilibratissimo, dobbiamo cercare di preparare le partite al meglio possibile”.

“Vincere con questa maglia sarebbe una soddisfazione unica da poter raccontare ai miei figli. Sono orgoglioso di rappresentare una città intera. E’ importante che questa cosa si sappia, che io sia felice di vestire questa maglia“.