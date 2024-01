Dickmann, il Palermo pronto a fare un’offerta. Caso è più di un’idea

Il Palermo cerca un interprete per il ruolo di terzino destro e Lorenzo Dickmann sembra essere in pole per il ruolo. L’accordo di Ales Mateju con i rosanero è in scadenza a giugno e Rinaudo vorrebbe consegnare a Corini un calciatore pronto sin da subito.

Il “Genio” ha già allenato Dickmann a Novara e, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, i rosa sarebbero pronti a fare un’offerta concreta. Per il ruolo ci sarebbe anche Diakité della Ternana il cui nome gira da parecchio e che non intaccherebbe la lista Over.

Ma la cifra richiesta dalle fere al momento sembra troppo elevata. In uscita Valente che ha estimatori in B (Sudtirol) e C (Triestina e altre) e al suo posto potrebbe arrivare Giuseppe Caso che sta trovando poco spazio al Frosinone dopo la stagione scorsa in cui ha totalizzato 9 reti e 5 assist per arrivare in A con ci ciociari. Ci sono richieste anche per capitan Brunori e Segre, ma i due non si toccano.