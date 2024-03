“È stato sollevato dall’incarico”: nuovo esonero in Italia | Dopo D’Aversa è toccato a lui

Quando le cose non vanno nel calcio il primo a rimetterci è sempre l’allenatore: arriva un altro esonero pesante. Se i risultati non arrivano, i presidenti provano sempre a smuovere l’ambiente dando una scossa con un cambio in panchina. Si apre ora una nuova avventura in Italia.

Come diceva il sommo telecronista “il calcio è strano“. Questa piccola frase racchiude in sé una grande verità. Se il calcio è lo sport più seguito e apprezzato al mondo un motivo ci sarà, e di certo la sua imprevedibilità lo rende uno degli sport in grado di stupire di più al mondo.

In altri casi, però, la storia non è sempre così innovativa come ci si aspetterebbe. Anzi, ci sono alcune tradizioni e modi di fare del calcio che si ripetono all’infinito. Si tratta perlopiù di scelte che si devono fare per cercare di cambiare la rotta di una stagione.

Il caso più eclatante è rappresentato dagli esoneri. Non sempre le squadre riescono a performare al meglio delle loro potenzialità. Le motivazioni alla base possono essere tantissime e tutte valide, ma se i risultati non arrivano la direzione è sempre una.

La responsabilità per i risultati della squadra sul campo, infatti, è degli allenatori. Sono loro che gestiscono il gruppo dal punto di vista tecnico, tattico e umano. Ora, in Italia arriva un nuovo esonero.

La fine di un’avventura

Tra i campionati più combattuti e difficili di tutta Europa, la Serie B porta ogni anno grande spettacolo ai tifosi. I posizionamenti sono molto corti, ed è facile galleggiare tra play-out e play-off con il rischio sia di salire che di scendere di categoria.

I risultati ottenuti quest’anno dal Cosenza, però, sembrano non aver soddisfatto la dirigenza. Al momento la squadra calabrese si trova a soli quattro punti dalla zona degli spareggi per la retrocessione. È stato l’allenatore Fabio Caserta a farne le spese.

C’è già il sostituto

In totale, il tecnico ha giocato 30 partite con il Cosenza. L’ultimo filotto, però, è stato piuttosto negativo, con due sconfitte e due pareggi. Per questo motivo, i dirigenti dei rossoblù hanno deciso di rivolgersi a una vecchia conoscenza.

Il sostituto, infatti, è già stato individuato nella figura di William Viali, il tecnico che nella passata stagione aveva già preso una situazione rovente, con il Cosenza ai play-out, portandolo a conquistare la permanenza nella serie cadetta: vedremo se riuscirà a invertire rotta.