La Sicula Leonzio eFemminile vince il campionato eSports di Fifa: il primo torneo femminile lanciato dalla Lega Nazionale Dilettanti nel mondo dei videogames. Dal 15 giugno dieci formazioni della Serie C si sono sfidate su Fifa20 attraverso una PS4.

Protagonista della vittoria delle siciliane Elena Coriale, che ha totalizzato 49 punti in 18 giornate con 120 gol e 16 vittorie di fila. Secondo posto per il Catanzaro, capolista fino alla dodicesima giornata.







Il presidente LND Sibilia ha dichiarato in seguito al successo: “Complimenti a Elena e alla Sicula Leonzio per questa vittoria. Gli eSports hanno saputo alimentare la passione per il calcio in un momento difficile per lo sport, per le nostre tesserate è stata un’ulteriore occasione per stare insieme e divertirsi”.

