Flop del Napoli contro lo Spartak Mosca: la squadra di Spalletti perde 2-1 e, adesso, non è più prima. In vetta, per una differenza reti migliori, ci sono i russi; ma i partenopei rischiano di scendere ancora di più in classifica, perché il Legia è distanta un punto, mentre il Leicester è due punti indietro.

LE PARTITE E I RISULTATI

Mercoledì 24 novembre

Spartak Mosca – Napoli: FINALE 2 -1

Giovedì 25 novembre

Betis – Ferencvaros: ore 18.45

Midtjylland – Braga: ore 18.45

Galatasaray – Marsiglia: ore 18.45

Dinamo Zagabria – Genk: ore 18.45

Lokomotiv Mosca – Lazio: ore 18.45

Rapid Vienna – West Ham: ore 18.45

Stella Rossa – Ludogorets: ore 18.45

Brondby – Lione: ore 21.00

Monaco – Real Sociedad: ore 21.00

PSV – Sturm Graz: ore 21.00

Leicester – Legia: ore 21.00

Rangers – Sparta Praga: ore 21.00

Olympiacos – Fenerbahce: ore 21.00

Francoforte – Anversa: ore 21.00