Dopo il pareggio dell’andata, la Lazio di Sarri punta al successo in trasferta contro il Marsiglia nel ritorno della fase a gironi di Europa League. Ma dove vedere il match in diretta tv e in live streaming?

La partita (calcio d’inizio giovedì 4 novembre alle ore 21:00) sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky e canale 472/482 del digitale terrestre) e sul canale 252 del decoder Sky. NOTA BENE: la diretta gol dei match di Europa League va in onda sul canale 251 del decoder Sky e sul canale 486 del digitale terrestre.

La partita sarà trasmessa in streaming anche su NOW (vedi QUI), su Sky Go e su Dazn (che da quest’anno detiene i diritti di Europa League). Per seguirla da sito o app di DAZN basterà accedere al proprio account Dazn da un dispositivo compatibile e selezionare nel mosaico del menù principale (o della sezione dedicata alla Europa League) l’evento della partita, con prepartita prima del calcio d’inizio.

