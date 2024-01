Fiorentina – Bologna, c’è la diretta in chiaro: dove vederla, canale, orario / Coppa Italia

Dopo un weekend senza vittorie sia per la Fiorentina che per il Bologna, le due squadre si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia. Calcio d’inizio alle ore 21 di oggi, martedì 9 gennaio. Ma dove vedere la partita in tv e streaming? Per l’occasione c’è la diretta in chiaro.

La partita tra Fiorentina e Bologna sarà visibile in diretta tv su Canale 5. Anche quest’anno Mediaset trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Coppa Italia. In streaming, la gara sarà visibile sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity, su tutti i dispositivi mobili.