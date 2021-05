Rocco Commisso show. Il presidente della Fiorentina ha tenuto una conferenza stampa fiume dove ha parlato della stagione che sta volgendo al termine, del futuro, ha attaccato pesantemente i giornalisti e ha “provocato” l’ambiente fiorentino con una proposta.

“Io voglio tornare in America e vendere la Fiorentina ai fiorentini ricchi – afferma – . Però dovete mettere 35 milioni di caparra, il 10% dei soldi che ho investito io (335 milioni). Vi do una settimana e mezzo per fare questo, poi si fa il contratto. Prendete tutti i ricchi, dai giornalisti in poi e io vi darò quello di cui avete bisogno per comprarla”.





“Voi dovete prendere tutti i palazzi che avete in giro per la Toscana e li mettete in Garanzia e io vi do i soldi contro la garanzia dei mattoni che avete – continua – . Poi io comprerò tutte queste case in cambio della Fiorentina. Questo può essere un ottimo affare e vi do un’opportunità. Il compratore deve essere fiorentino e entro dieci giorni devono mettere questi soldi. Pensate che ci sia qualche fiorentino che possa fare questo? Se non credete che questo possa essere possibile, perché criticate così Commisso?”.

