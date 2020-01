“Palermo insegue il colpaccio. Pergolizzi sfoggia tre novità”. Questo il titolo della Gazzetta dello Sport edizione Sicilia che introduce i temi di formazione della sfida sul campo del Marina di Ragusa, annunciando delle novità nell’undici titolare rosanero.

—-> BUON COMPLEANNO DELIO!

Come riportato da Giovanni Di Marco, il Palermo andrà infatti a caccia della prima vittoria esterna del 2020 con il 3-4-3. E tocca (si legge) a Mauri, Sforzini e Silipo: “Ecco le novità di Pergolizzi per la trasferta di Ragusa – scrive -. Quello che oggi pomeriggio cercherà la prima vittoria esterna del 2020 sarà un Palermo diverso da quello che ha vinto domenica scorsa col Roccella. Tra i reparti, solo la difesa (di nuovo a 3) sarà la stessa, con Peretti confermato sul centro-destra, accanto a Lancini e Crivello”.

Sforzini ha dunque una grande occasione da titolare per ritrovare gol e miglior condizione, mentre Silipo (alla prima da titolare) potrebbe agire anche da trequartista, passando al 3-4-1-2. E le novità non si fermano qui: una nuova chance da titolare arriva anche per Mauri, che permetterà a Martin di gestire gli acciacchi delle ultime settimane. Al fianco di Mauri dovrebbe esserci Kraja.

LEGGI ANCHE

INCUBO SIRIGU: UN ALTRO 0-7. E ILICIC…

MARINA DI RAGUSA-PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

PELAGOTTI: “CON IL PALERMO FINO IN SERIE A”

PALERMO: SANTANA PARTE PER RAGUSA CON LA SQUADRA