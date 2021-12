MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Quasi 500 minuti senza subire gol su azione in casa“. È questo il dato che Benedetto Giardina risalta tra le pagine de Il Giornale di Sicilia: se il Palermo passerà i primi 15 minuti del match con il Monopoli senza subire gol su azione raggiungerà quota 500 minuti di imbattibilità.

L’ultimo gol su azione subito risale al match contro il Campobasso: in quel caso gli ospiti segnarono un gol per accorciare le distanze con il Palermo in vantaggio due reti. La partita finì 3 – 1.

In mezzo il gol su rigore dell’Avellino, unica rete subita nelle ultime partite casalinghe, dove non hanno segnato Foggia, Virtus Francavilla, Potenza e Paganese.

