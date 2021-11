MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Allarme rosso, ancora una volta”, scrive così il Giornale di Sicilia in merito alla situazione squalifiche in casa Palermo, che nelle prime dodici giornate ha visto già cinque giocatori espulsi. Cinque cartellini rossi su dodici partite, che portano la squadra in testa alla classifica delle più cattive di tutta la Serie C, e che hanno spinto Filippi a dei cambi forzati alle formazioni, soprattuto in difesa.

Fino ad ora, sono stati espulsi quasi tutti i difensori rosanero: Buttaro, Perrotta, Lancini e Doda (il quinto è Odjer). In difesa dunque si salva solo Marconi, assente nelle ultime sfide per problemi fisici. Per le numerose squalifiche, il tecnico rosanero è stato costretto a cambiare molto: nelle ultime gare anche il modulo, passando dalla solita difesa a tre ad una a quattro.

Inoltre, due di queste espulsioni sono state ancora più pesanti: Buttaro e Perrotta sono stati squalificati per due giornate. Il primo ha saltato le gare di Foggia e Torre del Greco (influendo sulla batosta subita dai rosa: 3-0 per i campano); mentre Perrotta si è fermato contro Vibonese ed Avellino (quindi è pronto a rientrare) per un fallo killer contro la Virtus Francavilla.

LEGGI ANCHE

PALERMO, QUATTRO PUNTI PERSI NEGLI SCONTRI DIRETTI PER DUE RIGORI