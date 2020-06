Palermo – Caserta, un contatto c’è già stato, “ma le parti hanno convenuto di aggiornarsi nuovamente al termine della stagione“. Così Il Giornale di Sicilia analizza la situazione riguardante la panchina rosanero, piazzando il tecnico attualmente in forze alla Juve Stabia come indiziato numero uno.

Tutto passerebbe però dalla situazione contrattuale di Caserta: l’allenatore non è infatti in scadenza, ma ha un contratto con i campani fino al 2021. Anche per questo motivo, per il tecnico non è il momento di parlarne, dato che il suo obiettivo è concludere la stagione con la salvezza della Juve Stabia, e solo dopo potrebbero iniziare dei discorsi per liberarsi dal contratto e arrivare a Palermo.







I profili Italiano e Boscaglia sembrano ormai essere stati messi da parte: il Palermo avrebbe intenzione di dare al suo nuovo tecnico un contratto di un anno, con opzione per il secondo. I due allenatori non sembrano intenzionati a lasciare le loro squadre per un contratto breve.

