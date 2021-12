MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Anche Gianluca Di Marzio ci ha tenuto a sponsorizzare il PreDerby del Cuore. Attraverso i canali della Lega Pro, il noto giornalista ha invitato i tifosi a partecipare alla partita di beneficenza in programma sabato 11 dicembre al Renzo Barbera, ore 14.30 (un giorno prima del match tra Catania e Palermo).

“Palermo e Catania sono nel mio cuore, mio padre le ha allenate entrambe, non è facile per un allenatore essere amato da entrambe le piazze. Sarò presente con il cuore all’evento, ma voi dovete esserci di presenza. È importantissimo che ci siate al Barbera per permettere la ricostruzione della pescheria di Catania colpita dall’alluvione. Facciamolo per la nostra amata Sicilia”.

