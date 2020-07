Attraverso un comunicato il Calcio Sicilia, societร calcistica di Palermo, ha presentato il progetto “Ripartiamo Insieme, spiegandone le caratteristiche e le iniziative.

“Un campo a 5 alla settimana, in ciascun centro sportivo, per medici, infermieri e operatori sanitari che sono stati impegnati contro il Covid-19. รˆ il progetto “๐—ฅ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—œ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ”, un’idea ed un impegno che la Polisportiva Calcio Sicilia ha voluto assumere per la stagione sportiva 2020-2021.

Anche noi, da cittadini, siamo in debito con chi per quattro mesi รจ sceso “in campo”, dentro gli ospedali, lottando contro un virus invisibile che ha fatto tante vittime, anche nella categoria medica.

Per medici, infermieri e operatori sanitari che hanno lavorato in questi mesi contro il Covid-19 le porte dei nostri centri sportivi saranno sempre aperte. Ogni settimana i nostri centri sportivi apriranno le porte GRATUITAMENTE per questi splendidi eroi con un affitto campo a disposizione per loro.

Basterร chiamare allo ๐Ÿฌ๐Ÿต๐Ÿญ๐Ÿฐ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿฐ๐Ÿฐ o mandare una mail a ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ@๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ฎ.๐—ถ๐˜ per certificare quanto fatto nella battaglia contro il Covid-19 per prenotare il campo.

๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ž๐ฆ๐ž ๐ฏ๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ซ๐ข๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ง ๐ข๐ฅ ๐ฌ๐จ๐ซ๐ซ๐ข๐ฌ๐จ!”