Il Marsala ancora non ha una proprietà. Come riportato sul Giornale di Sicilia, è tutto fatto per il passaggio di quote all’imprenditore Jihed Gharbi; manca solo il nulla osta del Tribunale di Palermo che certifichi la rinuncia al diritto di prelazione dell’ex patron Cottone per l’acquisto delle quote di minoranza.

“Stiamo cercando di sistemare qualcosa a livello societario – dice Gharbi – anche se, senza il passaggio ufficiale delle quote, la mancanza di un conto corrente col quale poter operare e assicurare la tracciabilità, si bloccano tutti i nostri piani“.





Gharbi, però, rimane fiducioso per il futuro: “Sono convinto che salveremo la categoria, ma è fondamentale l’arrivo del nulla osta dal Tribunale. Solo dopo l’arrivo del documento potremo operare a pieno titolo e avere a disposizione quelle somme che ci hanno garantito come sponsor alcuni sostenitori arabi”.

