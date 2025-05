Il nuovo Papa è Robert Francis Prevost: si chiamerà Leone XIV

È stato eletto il nuovo Papa, il successore di Francesco. Si tratta di Robert Francis Prevost, di origini statunitensi, che ha scelto Leone XIV come nome pontificale.

Si tratta del 267esimo Pontefice della storia della Chiesa. I 133 cardinali riuniti in conclave hanno eletto il successore di papa Francesco al quarto scrutinio. La prima fumata della giornata, attorno alle 11.50, era stata nera, ma alle 18.08 la fumata bianca ha annunciato al mondo intero l’elezione del nuovo Papa. Piazza San Pietro ha reagito con un’ovazione: 40mila fedeli, tra commozione e gioia, hanno accolto l’annuncio con applausi e preghiere, accompagnati dal suono festoso delle campane.

Dalla loggia delle benedizioni della Basilica Vaticana, il cardinale protodiacono Dominique Mamberti ha proclamato il celebre “Habemus Papam”, rivelando al mondo il nome del nuovo pontefice. L’elezione è avvenuta al secondo giorno di conclave, come accaduto in passato a Pio XII, Giovanni Paolo I, Benedetto XVI e Francesco. Anche questa volta, dunque, è bastato un tempo relativamente breve per raggiungere l’accordo tra i cardinali elettori.





Nel XX e XXI secolo, sono stati cinque i Papi eletti al secondo giorno di conclave. Il conclave più rapido fu quello del 1939, quando Eugenio Pacelli divenne Pio XII con soli tre scrutini. Nel 1978, Albino Luciani fu eletto Giovanni Paolo I dopo quattro scrutini, così come Joseph Ratzinger nel 2005, divenuto Benedetto XVI.

Anche Jorge Mario Bergoglio, divenuto Papa Francesco nel 2013, venne eletto in soli due giorni e cinque scrutini. Il nuovo Papa, dunque, si inserisce in una tradizione di elezioni rapide ma significative per il cammino della Chiesa.

Chi è Robert Francis Prevost

Robert Francis Prevost è nato il 14 settembre 1955 a Chicago, negli Stati Uniti. Appartenente all’Ordine di Sant’Agostino (OSA), ha emesso la professione solenne nel 1981 ed è stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1982. Dopo gli studi di teologia in Italia e quelli canonistici alla Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, ha svolto un’intensa attività missionaria e formativa, in particolare in Perù.

Nel Paese sudamericano ha ricoperto ruoli di primo piano all’interno dell’Ordine agostiniano, diventando anche Superiore regionale. È stato poi chiamato a Roma, dove ha servito come Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino dal 2001 al 2013. La sua esperienza internazionale e la profonda conoscenza delle dinamiche della vita religiosa lo hanno reso una figura di riferimento per l’ordine e per la Chiesa universale.

Nel 2015 è stato nominato vescovo di Chiclayo, in Perù, e successivamente promosso da papa Francesco come prefetto del Dicastero per i Vescovi, uno degli incarichi più influenti della Curia Romana. Il 30 settembre 2023, lo stesso Pontefice lo ha creato cardinale, affidandogli un ruolo chiave nella selezione e nella nomina dei vescovi di tutto il mondo.

La figura di Robert Francis Prevost si distingue per il suo equilibrio tra rigore dottrinale e attenzione pastorale, unito a un’autorevole esperienza missionaria e religiosa. Il suo profilo rispecchia l’immagine di una Chiesa globale, attenta alle periferie ma solida nei principi, in linea con la visione di riforma promossa da papa Francesco.