Il Palermo si scopre grande grazie ai ‘grandi’: ora la Serie A non è più un miraggio

Una vittoria così bella e inaspettata è difficile anche da inquadrare. Il Palermo, più volte vicino a spiccare il volo in questa stagione, si è sempre fermato a un passo. Il successo contro il Sassuolo, però, restituisce l’immagine di una squadra in salute e finalmente consapevole dei propri mezzi, capace di dominare per alcuni tratti contro la capolista della Serie B.

Nel momento più delicato del campionato sono arrivate due vittorie che hanno riacceso le speranze dei rosanero. Tuttavia, di rincorse fallite prima del salto decisivo il Palermo ne ha vissute tante. Carlo Osti, commentando il mancato esonero di Alessio Dionisi, aveva sintetizzato così la sfida finale: “Le ultime otto giornate servono per cercare di dimostrare che non siamo quelli che siamo, ma quelli che avremmo voluto essere”. E oggi sembra davvero che i rosanero stiano seguendo quella strada, pur con la cautela imposta da una stagione piena di alti e bassi.

Il Palermo ha vinto e convinto

Il Palermo ha vinto e convinto contro il Sassuolo. La squadra di Grosso ha approcciato la gara con poca aggressività, probabilmente aveva la pancia piena e tutta l’intenzione di festeggiare la promozione in casa durante la prossima giornata. Ma il successo dei rosa è stato meritato, voluto e costruito sul campo. Gli uomini di Dionisi hanno saputo sfruttare le occasioni, sono stati letali sulle palle inattive e hanno dimostrato capacità di soffrire nei momenti di difficoltà, un aspetto tanto invocato dall’allenatore.





Non sono mancate le solite amnesie difensive che hanno rischiato di riaprire il match, ma stavolta il Palermo ha reagito con determinazione, senza farsi prendere dal panico. I tre punti sono meritati e certificano una prestazione finalmente all’altezza dell’avversario.

Rinforzi decisivi e veterani ritrovati

Il Palermo si è riscoperto grande grazie ai ‘grandi’. L’impatto dei rinforzi invernali è stato determinante: Pohjanpalo ha cambiato volto all’attacco; Audero, tolto l’episodio di Genova, è una sicurezza tra i pali; Magnani continua a garantire solidità, pur in un contesto difensivo dove la responsabilità è collettiva e il numero dei gol subiti è comunque in peggioramento.

Accanto ai nuovi, anche alcuni veterani hanno ritrovato la loro dimensione. Gomes sta vivendo una stagione di consacrazione a centrocampo, aiutato dalla presenza di Blin che gli permette di esprimersi meglio in fase di costruzione. Brunori e Segre, dopo mesi complicati per motivi diversi, sono tornati protagonisti: il capitano, pur arretrato nel ruolo, è di nuovo decisivo, mentre il centrocampista ha finalmente ritrovato gol e continuità; la sua assenza contro il Bari si farà sentire, la squadra sembrava aver trovato più equilibrio.

Il Palermo rilancia la corsa promozione

Prima della vittoria di Salerno, l’obiettivo sembrava quello di chiudere dignitosamente il campionato per poi sperare in un exploit ai playoff. Ma i successi contro Salernitana e Sassuolo hanno rilanciato le ambizioni, facendo tornare concreta l’idea della promozione.

Se due settimane fa la Serie A sembrava un miraggio, oggi appare un obiettivo raggiungibile. Senza farsi illusioni, visto il cammino altalenante della stagione, ma i miglioramenti dell’ultimo periodo sono incoraggianti.

Palermo, sei sfide per inseguire il sogno

Ora arriva la parte più difficile. Il Palermo affronterà il Bari in trasferta, prima di altre due sfide contro dirette concorrenti (Catanzaro e Cesena) e di due gare casalinghe contro squadre affamate di punti salvezza (Carrarese e Südtirol). All’ultima giornata, poi, ci sarà il match mai banale contro il Frosinone.

La rincorsa del Palermo passa obbligatoriamente da un risultato positivo a Bari. Nelle ultime sei partite si capirà se i rosa approderanno ai playoff da semplici comparse, come nella scorsa stagione, o se potranno davvero candidarsi alla promozione in Serie A.

