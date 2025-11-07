Juve Stabia, Abate: "Rispettiamo il Palermo, ma non avremo timore" ​​

Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Palermo. “Finalmente torniamo a casa, ci aspettiamo una risposta da parte del pubblico per dare una mano a questi ragazzi, che indubbiamente dovranno dare molto per trascinare la piazza”, dice.

“Dobbiamo avere massimo rispetto per il Palermo, ma non avremo timore di nessuno, dobbiamo mettere in campo le nostre qualità con ferocia. Siamo una squadra che fa sempre una buona prestazione ma dobbiamo migliorare nel saperci stare per tutti i 95’ nella partita”, afferma.

“Penso che la gara col Palermo sia molto simile a quella di Modena, dove siamo mancati sulla qualità ma comunque la squadra ha fatto la sua partita – dice Abate – . Lo step che dobbiamo fare è migliorare la qualità delle giocate, voglio vedere una squadra che ringhia per 95’ e crede nel poter far risultato. Inzaghi é un top della categoria, son cresciuto con lui e spero di rendergli la giornata difficile”.







LEGGI ANCHE

JUVE STABIA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI