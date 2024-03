Juve Stabia – Casertana, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming gratis, canale, orario / Serie C

È il giorno del derby. La Juve Stabia capolista affronta la Casertana, che occupa il sesto posto in classifica. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, lunedì 4 marzo. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è anche la diretta in chiaro.

JUVE STABIA – CASERTANA IN TV E STREAMING: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà trasmessa dalla Rai: sarà visibile in diretta tv su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre; canale 121 di Tivùsat). In live streaming la partita sarà trasmessa sul servizio Rai Play (disponibile sul sito – www.raiplay.it – e sull’app dedicata). Il link al live streaming sarà disponibile anche sul sito di Raisport (www.raisport.rai.it).

La gara sarà inoltre visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 252. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.