Dopo l’esonero di D’Aversa, arrivato in seguito alla sconfitta casalinga contro il Verona e anche la testata rifilata a Henry, il Lecce è alla ricerca dell’allenatore che guiderà la squadra per la lotta per la salvezza nelle ultime giornate di campionato.

Sarebbe Luca Gotti il favorito per la panchina pugliese: il tecnico ex Udinese avrebbe battuto la concorrenza di Semplici, altro nome sondato dal Lecce.