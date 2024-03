Lecco – Palermo, che caos nel post gara: Corini al… buio e “irrompe” un ultrà

La contestazione dei tifosi del Lecco, che nei primi quindici minuti del match col Palermo hanno optato per il silenzio, è sfociata nella rabbia di un ultrà – in qualità di rappresentante della curva – che a fine conferenza si è soffermato sull’uscio per discutere animatamente con dei calciatori di casa.

Nello specifico, il tifoso era a colloquio con Galli, Lepore e Celjak – secondo quando riportato da PianetaserieB – per un sorriso di troppo di un dirigente che passava del settore. Una lite verbale.

Situazione assurda che era esplosa già prima del match con i sostenitori del Lecco pronti ad appendere uno striscione diverso al giorno allo stadio per chiedere rispetto.

Come se non bastasse, anche il tecnico del Palermo Corini ha avuto difficoltà… tecniche. Durante le conferenza si sono infatti spente le luci e il “Genio” ha proseguito la conferenza al buio. Segno che qualcosa non va in casa nel club del Rigamonti-Ceppi.