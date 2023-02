MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La Nazionale italiana di Futsal si prepara per la penultima gara nel Main Round di qualificazione al Mondiale 2024, che avrà luogo giorno 1 marzo alle 20.30 al PalaCatania. 5mila posti a sedere, a Catania contro la Macedonia del Nord. L’Italfutsal torna in Sicilia dopo ben dodici anni: l’ultima volta al PalaCarelli di Caltanissetta quando si giocò il Mondiale 2012.

Dopo il 3 – 3 a Skopje con i macedoni e la successiva vittoria contro la Svezia, un ulteriore successo proietterebbe gli azzurri a sette punti che giorno 8 marzo andranno in terra svedese a giocare i tutto per tutto per la prima posizione in classifica. Per accedere alla fase successiva, l’Elite Round, basta vincere il triangolare o essere tra le quattro migliori seconde dei dodici gironi.

Sono tre i precedenti con la Macedonia del Nord: due vinti dagli azzurri, una per 5 – 0 per la qualificazione a Euro 2004 e l’altra 6 -1 nelle qualificazioni ai Mondiali 2006, e un pareggio nel recente periodo.