La Procura della Figc ha aperto un’indagine per una dichiarazione di Claudio Lotito. Il patron della Lazio aveva detto a Repubblica: “Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista tutti…“.

Se il presidente laziale, che è stato convocato in Procura, non fornirà delle spiegazioni chiare su quanto affermato, rischierà il deferimento per dichiarazioni lesive.







L’articolo 23 del Codice della giustizia sportiva prevede infatti il divieto di “dichiarazioni lesive della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del Coni, della Figc, della Uefa o della Fifa”.

