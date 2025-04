Messina, Gatto: “Dobbiamo rispettare la città, meritiamo lo spareggio”

Parla Antonio Gatto. Il nuovo tecnico del Messina ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita dell’importante match contro la Juventus Next Gen. Con una vittoria i peloritani sono sicuri di giocare i playout.

Sulla scorsa partita: “A Foggia sono stati uomini prima che calciatori. I ragazzi sono stati fantastici e dovremo giocare sulla stessa falsariga per assicurarci la possibilità di uno spareggio per la permanenza in Lega Pro, che meritiamo tutti”.

“Dobbiamo rispettare la città e bisogna quindi dare il massimo anche fuori – continua -. Ha sempre spinto la squadra ma non credo soltanto quest’anno. La storia del Messina è ricca di vittorie e cadute, dopo le quali ha rialzato la testa”.