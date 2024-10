Milan – Bruges in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Champions League

Il Milan, reduce in Champions League dalla doppia sconfitta contro Leverkusen e Liverpool, deve cominciare a fare punti e affronta il Bruges, squadra che occupa il quarto posto nel massimo campionato belga. Calcio d’inizio alle ore 18.45 di oggi, martedì 22 ottobre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

MILAN – BRUGES IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canali 201, 252 e anche in 4K, sul canale 213. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.